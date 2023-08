Cazul de la Caracal: Polițiști judecați după patru ani Patru politisti din judetul Olt au fost trimisi in judecata de procurorii Parchetului de pe langa Curtea de Apel Craiova pentru abuz in serviciu, fiind acuzati ca au tergiversat dispunerea masurilor corespunzatoare in cazul disparitiei minorei Alexandra Macesanu, in urma cu patru ani. Procurorii sustin ca daca lucratorii de politie fata de care s-a dispus trimiterea in judecata ar fi efectuat cu celeritate demersurile necesare pentru a stabili imprejurarile disparitiei minorei, pentru a evalua situata descrisa in sesizari, ar fi verificat si valorificat variantele de ancheta care rezultau din… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

- Procurorii de la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Craiova ii acuza pe polițiștii care au anchetat dispariția minorei de 15 ani ca au intarziat cautarile mai mult de 14 ore. Polițiștii inculpați vor fi cercetați in stare de libertate.

- Procurorii arata ca, daca ar fi intervenit la timp, ”ar fi conferit sanse efective de salvare a minorei”. In schimb, modul in care au actionat a dus la o intarziere de 14 ore. ”Prin rechizitoriul nr.245/P/2023 din data de 1 august 2023 al Parchetului de pe langa Curtea de Apel Craiova, s-a dispus trimiterea…

- La 4 ani de la cazul Caracal, singurul vinovat ramane Gheorghe Dinca. In mai anul acesta, el a fost condamnat definitiv la 30 de ani de inchisoare pentru uciderea Alexandrei Maceșanu si a Luizei Melencu. Politistii si procurorii implicati in caz au scapat de acuzatii si lucreaza in continuare in sistem.…

