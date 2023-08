Stiri pe aceeasi tema

- Gheorghe Dinca a fost condamnat definitiv, marți, la 30 de ani de inchisoare pentru omor calificat și trafic de persoane, Curtea de Apel Craiova hotarand menținerea condamnarii pronunțate in prima instanța. Verdictul vine la patru ani de la disparitia adolescentelor Alexandra Macesanu si Luiza Melencu,…

- Curtea de Apel Craiova a decis, marti, in cazul Caracal, condamnarea definitiva a inculpatului Gheorghe Dinca, la 30 de ani de inchisoare, pentru omor calificat, trafic de persoane si alte infractiuni in cazul disparitiei adolescentelor Alexandra Macesanu si Luiza Melencu, iar a inculpatului Stefan…

- Curtea de Apel Craiova a respins, ieri, propunerea de arestare preventiva fața un procuror suspectat de comiterea mai multor infractiuni, de la abuz in serviciu si favorizarea faptuitorului, pana la fal intelectual si uz de fals. Este vorba de procurorul Sorin Lia, fost șef al Parchetului de pe langa…

- Parchetul de pe langa Curtea de Apel Craiova a dispus, iei, retinerea unui procuror suspectat de comiterea mai multor infractiuni, de la abuz in serviciu si favorizarea faptuitorului, pana la fal intelectual si uz de fals. Potrivit Hotnews , ar fi vorba de procurorul Sorin Lia, fostul șef al Parchetului…