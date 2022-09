Stiri pe aceeasi tema

- Gheorghe Dinca, monstrul din Caracal, acuzat ca le-a omorat și apoi incinerat in curtea casei pe Luiza Melencu și Alexandra Maceșanu. a fost condamnat, vineri, la 30 de ani de inchisoare. Magistrații Tribunalului Olt l-au condamnat pe Gheorghe Dinca la 30 de ani de inchisoare cu executare, deși el nu…

- Gheorghe Dinca, supranumit „Monstrul din Caracal”, a fost condamnat, vineri, in prima instanța, de Tribunalul Olt, la o pedeapsa de 30 de ani de inchisoare cu executare, potrivit Antena 3. El a primit pedeapsa maxima, fiind gasit vinovat pentru omor, trafic de persoane și profanare de cadavre.…

