- Inspectoratul General al Politiei Romane anunta ca, in urma verificarilor efectuate in judetul Maramures, a fost identificat barbatul care a impuscat un caine in apropiere de Borsa, pe un drum national.

- Aproape trei tone de droguri au fost confiscate de polițiștii in primele 11 luni ale anului 2019, in Romania. Au fost destructurate 57 de grupuri de traficanți, informeaza Inspectoratul General al Poliției Romane, citat de Agerpres.Peste 1.400 de persoane banuite de trafic de droguri au fost trimise…

- Inspectoratul General al Poliției Romane (IGPR), a anunțat, luni, printr-un comunicat de presa, ca, in urma unei percheziții efectuate in București, a fost depistata o persoana banuita ca ar fi comercializat catre publicul larg articole pirotehnce destinate exclusiv pirotehniștilor autorizați, de…

- Politistii de investigare a criminalitatii economice fac miercuri dimineata sapte perchezitii domiciliare la persoane banuite ca ar fi cauzat un prejudiciu de peste 2.000.000 de lei prin evaziune fiscala. "La data de 27 noiembrie 2019, politistii Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice…

- Ieri, 5 noiembrie 2019, polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia, sprijiniți de polițiștii de ordine publica, l-au identificat de un tanar de 24 de ani, din municipiul Sebeș, ca persoana banuita de savarșirea unui furt din locuința sesizat poliției la data de…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca din cauza unui eveniment rutier, traficul pe DN13 (E60) Brașov - Sighișoara se desfașoara ingreunat, pe doua dintre cele trei benzi de rulare, in zona Padurii Bogații, județul Brașov. Conform IPJ Brașov este vorba…

- Poliția Capitalei anunța, joi, ca inca patru persoane au fost reținute in cazul crimei din Piața Constituției, de la sfarșitul lunii septembrie, trei dintre ele fiind plasate in arest preventiv. In cauza sunt in spatele gratiilor in total 11 persoane. Poliția Capitalei a anunțat, joi, ca au fost facute…