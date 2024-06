Stiri pe aceeasi tema

- Plecarea trenului internațional „Romania” 461 (461/ 2615) din Bucuresti Nord este la ora 10.47, iar sosirea la Varna este la ora 20.55. Destinația finala este Istanbul/Halkali, unde va ajunge la ora 06.34, a doua zi dimineața. De asemenea, ruta cu plecare din Istanbul la ora 20.00 va sosi in București…

- Creșterea abrupta și continua a prețurilor este problema cea mai acuta a momentului. Dintre toate statele UE, Romania are cea mai mare rata a inflației. De 2,5 ori mai mare decat media UE. Acesta este adevarul, indiferent de minciunile și manipularile PSD și PNL. Aceasta este o povara enorma pentru…

- Andreea Marin e un etalon al televiziunii din Romania și se afla in lumina reflectoarelor de mai bine de 30 de ani. In cadrul unui interviu exclusiv oferit pentru Spynews.ro, ”Zana surprizelor” ne-a dezvaluit care a fost cel mai greu moment al carierei sale. Totodata, ne spune și cum face fața criticilor…

- Proiectul „Catalizator de Inceputuri”, sub egida „Cred in Romania” si cu sprijinul Primariei Capitalei, prin ARCUB – Centrul Cultural al Municipiului Bucuresti, invita tinerii artisti vizuali sa participe la o expozitie cu premii, ce isi propune sa descopere si sa promoveze noi talente in arta romaneasca.…

- Copiii secreți ai Regelui Charles au ieșit, in sfarșit, in lumea publica. Puțini sunt cei care știu ca prinții Harry și William au un frate și o sora, pentru ca mereu au stat ascunși. Cum arata cei doi și unde au fost vazuți recent. Cine sunt frații vitregi ai prinților Harry și William O imagine […]…

- Continua dezvaluirile secolului in Romania. Statul Subteran care a sufocat țara in ultimele decenii este dezgropat numai la Realitatea PLUS Continue reading Noi inregistrari-bomba cu oamenii papușarului Coldea. Anca Alexandrescu demasca rețeaua de infractori din Sanatate. LUNI, la ora 20:00! at Tabu.

- Un medic ginecolog de la Spitalul Judetean Giurgiu a fost prins in flagrant cand primea mita pentru a realiza o cezariana. Doctorul a cerut 900 de lei, dintre care 700 pentru el si 200 pentru alte persoane. ”Ofiterii de politie judiciara ai Directiei Generale Antucoruptie – Serviciul Judetean Anticoruptie…

- De o buna perioada, Constantin Zmafirescu s-a retras din lumina reflectoarelor și se ocupa cu totul altceva. Actorul spune ca, inițial, a fost ceva temporar, dar a conștientizat ca nu are de ce sa renunțe la a fi șofer de taxi.