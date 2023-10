Cazinoul din Constanța își recapătă strălucirea: Lucrările de reabilitare sunt finalizate în proporție de 80% Lucrarile de restaurare la Cazinoul din Constanța, care au inceput in 2020, se afla inca in desfașurare, la trei ani de la demarare. Progresul acestor lucrari a fost intarziat semnificativ de problemele intampinate la structura de rezistența a cladirii. Cu toate acestea, toamna blanda din acest an a permis constructorilor sa faca pași semnificativi in proiect, montand schelele și pe fațada dinspre mare, cea mai afectata parte a Cazinoului. Un reprezentant al lucrarilor la Cazino a declarat: „Se lucreaza pe fațada unde se reface in totalitate, au fost mari probleme, este o zona afectata datorita… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

