Cazierul judiciar va putea fi obținut și in format electronic, potrivit legii adoptata de Parlament și promulgata, azi, de președintele Klaus Iohannis. ”La solicitarea persoanelor fizice sau juridice, in urma consemnarii optiunii in cererea-tip, certificatul de cazier judiciar se elibereaza gratuit si in forma electronica. Certificatele de cazier judiciar eliberate in forma electronica sunt semnate cu semnatura electronica calificata si sunt asimilate inscrisurilor autentice”, se menționeaza in lege. In termen de șase luni de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, prin ordin comun al ministrului…