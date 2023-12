Caz șocant lângă București. Un bărbat și-a acuzat soacra că a vrut să îl otrăvească Caz șocant langa București. Un barbat lanseaza acuzații dure la adresa soacrei sale. Acesta spune ca femeia ar fi vrut sa il otraveasca. Un barbat in varsta de 48 de ani din Bragadiru, judetul Ilfov, a sunat la 112 si a reclamat ca soacra sa i-a pus in mancare o substanta care cel mai probabil este mercur. Barbatul si fiul sau in varsta de 18 ani au fost dusi la spital. Fata de soacra a fost emis ordin de restrictie. „La data de 15 decembrie a.c., in jurul orei 21:49, politistii orasului Bragadiru au fost sesizati prin apel 112, de catre un barbat de 48 de ani, ca atat el cat si fiul sau, in varsta… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

