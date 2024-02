Stiri pe aceeasi tema

- Fosta soție a președintelui Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe a fost gasita decedata in casa in aceasta dimineața. Vestea a cazut ca un trasnet peste cei care o cunoșteau pe Camelia Tișe, in varsta de 47 de ani, un cunoscut notar din Cluj-Napoca. Camelia Tișe a fost gasita, luni dimineața, fara suflare…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Curtici au depistat o tanara de 20 de ani, din Siria care a incercat sa... The post Tanara din Siria ascunsa in bagajul fratelui ei, gasita la Punctul de Trecere a Frontierei Curtici appeared first on Special Arad · ultimele știri…

- O femeie de 20 de ani din Siria a fost gasita ascunsa intr-o geanta la Vama Curtici. Ea incerca sa ajunga la familia ei stabilita intr-un stat din vestul Europei. La Punctul de Trecere a Frontierei Curtici, in trenul care circula pe relația București Nord – Budapesta, s-a prezentat, duminica, la controlul…

- O fetița de doar 9 ani a fost gasita fara suflare in apartamentul in care locuia cu familia. Copila avea semne de violența pe corp. Parchetul de pe langa Tribunalul Galați a deschis un dosar penal pentru omor calificat. Mama copilei este principalul suspect și se afla in custodia politistilor. Politia…

- Tanara de 26 de ani, care a disparut acum doua zile din apartamentul din Cluj-Napoca unde locuia impreuna cu iubitul ei, a fost gasita moarta, joi dimineața, intr-o padure din localitatea Garbau, scrie Ziare.com.Conform primeleor informații, langa fata au fost gasite mai multe medicamente.Fata a disparut…

- Mai mulți copii au facut o descoperire șocanta in Suceava. Intr-o zona ferita de ochii lumii, a fost gasita o geanta plina cu droguri. Inca de la inceputul anchetei, cercetatorii au fost șocați de ceea ce au aflat. Drogurile au fost ascunse de mai mulți tineri care fac parte dintr-o rețea de trafic…