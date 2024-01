Stiri pe aceeasi tema

- O femeie in varsta de 33 de ani, din orasul Negresti, a fost retinuta de politisti dupa ce a fost depistata fara permis la volanul unei masini in care se aflau si copiii sai, in varsta de 11 si 14 ani.Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Vaslui, un echipaj de politie…

- Un caz șocant a pus in alerta autoritațile din Vaslui. Mai mulți copii de patru ani au fost acuzați ca ar fi agresat fizic un copil la gradinița. Ei l-ar fi batut și l-ar fi inchis intr-o debara. Intregul incident a ajuns in atenția tuturor.

- Un tanar in varsta de 20 de ani, din localitatea Poienești, a patruns cu un cuțit de mari dimensiuni in casa unei femei de 72 de ani, cu gandul de a o ucide, in semn de razbunare pentru ca fiul acesteia i-ar fi ucis bunicul, in luna august a acestui an. In locuința mai era și fiica batranei, in varsta…

- Caz șocant in localitatea Poienesti Deal, acolo unde, in aceasta noapte, un tanar in varsta de 20 de ani a intrat in casa peste doua femei și le-a injunghiat. Potrivit informațiilor transmise de oamenii legii, este vorba despre doua femei in varsta de 72 si 32 de ani, mama si fiica.

- Un barbat in varsta de 83 de ani a decedat, luni, dupa ce a fost lovit de o masina pe DJ 244, in localitatea Stoisesti, comuna Banca, potrivit Agerpres."In urma primelor cercetari efectuate, politistii Biroului Rutier din cadrul Politiei Municipiului Barlad au stabilit ca un autoturism inmatriculat…

- Isprava unui șofer din orașul polonez Lodz face senzație pe internet. Totuși, chiar daca oamenii se amuza copios datorita lui, cel mai probabil el se va trezi cu o amenda usturatoare, scrie digi24.ro.

- Un barbat a fost gasit decedat, miercuri, pe marginea drumului national DN 24, in urma cercetarilor politistii stabilind ca acesta ar fi fost lovit cu masina de un sofer din Bucuresti care a fugit de la locul producerii accidentului. ‘In urma primelor cercetari efectuate a fost stabilita identitatea…

- Inconștiența unei femei din Polonia, care s-a urcat fara permis la volan, ar fi putut sa o coste viața. Din fericire, a scapat cu rani ușoare, dupa ce fiul ei, in varsta de 3 ani, uitat in mașina, a accidentat-o. Cu cheile in contact, copilul a pornit mașina și a lovit-o pe femeie.