- Tragedie, joi dimineața, in Brașov! Un tata și fiica lui de 3 luni au murit dupa ce au cazut de la etajul 10 al unui bloc de pe strada Carpaților, potrivit mytex.ro. Victimele sunt un barbat de 37 de...

- Un barbat din Carasebes, in varsta de 60 de ani, si-a pus capat zilelor, aruncandu-se de la etajul trei al Spitalului din oras. Barbatul se afla internat la Spitalul Municipal de Urgenta din Caransebes de aproximativ o luna. O asistenta a spitalului a descoperit, in juurl orei 02:15, faptul ca barbatul…

- Un barbat in varsta de 26 de ani s-ar fi aruncat de la etajul zece al unui bloc situat pe Bulevardul Moscovei din Capitala.Potrivit informatiilor, politia a fost alertata in jurul orei 15:00, precum ca pe strada Bulevardul Moscovei, o persoana a cazut de la inaltime.

- Un adolescent de 16 ani a fost reținut dupa ce a injunghiat mortal un alt tanar, la Brașov. Adolescentul de 16 ani incerca sa agreseze o femeie, iar celalalt a intervenit.Purtatorul de cuvant Parchetul de pe langa Tribunalul pentru minori și familie Brașov, Vlad Teodorescu, a declarat, corespondentului…

- Caz socant la Ploiesti! Un tanar de doar 20 de ani si-a pus capat zilelor inainte de Sarbatori, insa trupul sau a fost descoperit abia acum. Motivul pentru care s-a sinucis este unul halucinant.

- Un tanar de doar 20 de ani, din municipiul Ploiești, și-a pus capat zilelor la Poiana Campina, chiar inaintea Craciunului. Trupul neinsuflețit a fost descoperit in incinta fostei uzine Petroutilaj, intr-una dintre halele de aici, de angajații uneia dintre firmele care au cumparat aceste spații. O descoperire…

- Tragedie in Giurgiu, informeaza antena3.ro.O femeie, de 71 de ani, si a pus capat zilelor duminica dimineata.Aceasta s a aruncat de la etajul patru al apartamentului in care locuia, situat intr un bloc pe soseaua Bucuresti.La fata locului a sosit un echipaj de la SAJ Giurgiu. In ciuda manevrelor de…

- Scene de coșmar in fața unei cladiri dintr-un centru de imobile care cuprinde numeroase companii multinaționale. Un angajat s-a sinucis, aruncandu-se de la fereastra biroului in care lucra. Ce a facut barbatul inainte de a recurge la gestul necugetat? Un angajat al unei multinaționale din Timișoara…