- Un baiat roman in varsta de 14 ani a fost ucis vineri noapte, in parcarea unei statii de metrou de la periferia Romei, au anuntat sambata anchetatori italieni, care au adaugat ca au fost trase cel puțin doua focuri de arma, informeaza agentia ANSA, citata de Agerpres.

- Romanul in varsta de 39 de ani și-a impușcat soția de aceeași varsta in fața salonului de cosmetica unde lucreaza femeia.Victima a ajuns in stare grava la spital unde a fost operata de urgența. Aceasta era o manichiurista cunoscuta, iar inainte de crima, barbatul era foarte agresiv cu femeia, spun colegele…

- Un baimarean in varsta de 30 de ani a fost injunghiat mortal intr-o piața din zona Garii Mede, din apropiere de Milano. Patru suspecți au fost imediat saltați de carabinierii italieni. O femeie in varsta de 56 ani, italianca, a suferit un atac de panica pe fondul unor probleme cardiace precedente, fiind…

- Caz șocant in Iași, acolo unde un copil in varsta de 13 ani a murit dupa ce a cazut de la etajul noua al unui bloc. Potrivit informațiilor, mama minorului susține ca baiatul a ramas singur in apartament pentru puțin timp.

- Incindet șocant in Prahova! Un copil in varsta de noua ani a fost ranit grav dupa explozia unei petarde. Potrivit informațiilor, minorului i-au fost amputate doua degete, a suferit arsuri la nivelul fetei și i-au fost afectați și ochii. In acest caz, oamenii legii au deschis dosar de cercetare penala.

- Un roman a devenit victima unui incident șocant in Italia. Barbatul a fost impușcat de proprietarul casei unde locuia cu chirie. Acesta s-a razbunat dupa ce romanul i-ar fi facut avansuri soției sale. Barbatul a fost transportat de urgența la spital.