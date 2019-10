Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii doljeni au retinut un craiovean de 45 de ani, angajat al Inspectoratului Teritorial de Munca (ITM) Dolj. Anchetatorii sustin ca inspectorul de munca a cerut mita 1.500 de lei administratorului a doua societati comerciale. In schimbul mitei, angajatul ITM Dolj ar fi trebuit sa nu observe eventuale…

- Politistii au inceput o ancheta in cazul unui profesor de la o scoala din municipiul Botosani, dupa ce acesta ar fi agresat mai multi elevi in timpul orelor de curs. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean, Delia Nenișcu, ancheta a fost declansata in baza plangerii depuse…

- Au aparut noi imagini cu Johannes Visscher, cetateanul olandez considerat principalul suspect in cazul uciderii Adrianei Mihaela Fieraru, fetita de 11 ani din Gura Sutii. Individul a fost filmat cu putin timp inainte de a pleca spre Dambovita, acolo unde a avut loc odioasa crima.

- Anchetatorii au refacut traseul cetateanului olandez suspectat ca a rapit-o, iar mai apoi a ucis-o pe Adriana Mihaela Fieraru, fetita de 11 ani din Gura Sutii, judetul Dambovita, potrivit observator.tv.Olandezul a aterizat, miercuri, 18 septembrie, pe Aeroportul Otopeni. De aici, barbatul…

- Meciul dintre Romanian Dragons U14 și Sokoly Kiev U14 a avut parte de o runda de box, potrivit gsp.ro.Citește și: Gabriela Firea face un anunț important! Proiectul care vizeaza vinietele se schimba-Cine va plati Micii hocheiști romani s-au inspirat din duelurile incinse purtate de americani…

- Primarul general, Gabriela Firea, a declarat, sambata, despre accidentul in care un autobuz STB a ajuns in Dambovita, ca a fost inchiriata o macara de mare tonaj pentru a scoate vehiculul din rau.