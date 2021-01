Caz ȘOCANT în București: Polițist acroşat şi târât pe carosabil de un conducător auto care circula pe sens interzis Potrivit sursei citate, incidentul s-a petrecut in urma cu o zi, in jurul pranzului, pe o strada din sectorul 4 al Capitalei. Polițistul se aflain exercitarea atributiilor de serviciu, cand a observat in trafic un autoturism ce se deplasa neregulamentar, pe o strada cu sens unic de circulatie. "La semnalul efectuat de catre acesta, conducatorul auto a oprit autoturismul, dar a refuzat legitimarea. Mai mult, nerespectand indicatiile politistului local, a incercat sa intoarca masina pe sensul regulamentar de mers. Observand manevra, agentul a pus mana pe volanul autoturismului si, pe un ton ferm,… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

