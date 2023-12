Stiri pe aceeasi tema

- Un baiat de 10 ani a cazut, vineri, de la circa patru metri, de la etajul I al unei cladiri dezafectate din Dorohoi, judetul Botosani. Baiatul era inconstient si a fost transportat cu elicopterul SMURD de la Spitalul Municipal Dorohoi la un spital din Iasi.”Din primele informatii, acesta s-a prabusit…

- Un incident șocant a avut loc in Timiș! O fetița in varsta de doar patru anișori, care se afla in plasament, a murit. Micuța a cazut din pat, iar femeia care avea grija de ea nu a dus-o la spital. Iata cum s-a intamplat totul! Caz șocant in Timiș! A murit o fetița de patru ani, care se afla in plasament,…

- Caz șocant in Iași, acolo unde un copil in varsta de 13 ani a murit dupa ce a cazut de la etajul noua al unui bloc. Potrivit informațiilor, mama minorului susține ca baiatul a ramas singur in apartament pentru puțin timp.