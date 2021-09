Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul din Huși a fost condamnat in ultimii doi ani atat pentru „amenințare”, cat și pentru furt calificat. Localinicii il cunosc drept un individ cu un comportament bizar și obiceiul de a se dac drept altcineva.Ca sa fie mai convingator in posturile de polițist, medic sau ambulanțier, Marcel și-a…

- Un tanar de 28 de ani cerea intre 900 si 1.650 de euro ca sa faca rost de permise de auto fara sustinerea examenului de conducere. ”Afacerea” a fost pusa pe butuci de procurorii anticoruptie, iar barbatul a fost arestat preventiv.

- Un tanar in varsta de 16 ani a fost atacat mortal de un tigru de Sumatra, specie aflata in pericol de disparitie, in provincia indoneziana Riau, a anuntat luni un reprezentant al autoritatilor, citat de agentia DPA. Baiatul era insotit duminica de tatal sau, muncitor pe o plantatie de palmieri pentru…

- Un grav accident rutier a avut loc in Radauți, județul Suceava, in urma caruia un tanar a decedat, iar doi copii au fost raniți. Accident rutier in Radauți Accidentului a avut in cursul zilei de joi, fiind implicate in total trei autoturisme și șase persoane. Impactul a avut loc pe șoseaua de centura…

- Tragedia a avut loc in zona Catanese, Italia. Baiatul de 14 ani suferea de tetrapareza spastica și retard mintal sever și era incapabil sa se intrețina singur. Cu toate acestea, mama adolescentului l-a lasat expus in mod prelungit la razele soarelui pentru o perioada considerabila de timp, ceea ce a…

- In data de 14 iulie, la ora 13:30, la CN Posta Romana Oficiul Judetean de Posta Constanta, a avut loc un eveniment soldat cu decesul unui angajat, potrivit unui comunicat al ITM Constanta. Potrivit aceleiasi surse Florea Iulian Tiberiu, factor postal distribuitor urban, in varsta de 31 de ani, a fost…

- Astazi, in jurul orei 19:00, dispeceratul Inspectoratului pentru Situații de Urgența “Someș” al județului Satu Mare a fost solicitat sa intervina pentru cautarea unei persoane, posibil decedata, in balastiera la Apa. Baiatul, in varsta de 22 de ani, din Seini, se afla cu hidrobicicleta cand a cazut…