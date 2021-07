Caz revoltător în Suceava: O femeie cu probleme psihice, abandonată într-un sac de plastic O femeie in varsta de 40 de ani cu probleme psihice a fost abandonata, luni, in scara unui bloc din Suceava, intr-un sac din plastic, informeaza realitateadesuceava.net . Victima a fost transportata la spital in stare de semiconștiența, dar, ulterior, și-a revenit și este acum in afara oricarui pericol. Polițiștii au inceput o ancheta și au aflat ca agresorii sunt chiar rudele femeii, doua persoane cu probleme psihice. „S-a stabilit ca victima nu era minora, ci o femeie de 40 de ani cu grave probleme psihice și de dezvoltare fizica, prezentand fizionomia unui minor. Aceasta locuiește intr-un… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

