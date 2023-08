Stiri pe aceeasi tema

- Un padurar din județul Bacau a cerut ajutorul polițiștilor, dupa ce mai mulți indivizi inarmați au venit la el acasa, ca sa il amenințe cu moartea. Conform PRO TV, agresorii ar fi braconieri de trufe, furioși ca el ii impiedica sa culeaga din padure ciupercile scumpe, care pot fi recoltate doar de persoane…

- Polițiștii din Lipova au emis ieri un ordin de protecție provizoriu pe numele unui barbat care și-a amenințat soția cu bataia. Ceva mai tarziu, in aceeași zi, barbatul a revenit la locuința soției și a amenințat-o din nou, fiind apoi reținut de polițiști. „La data de 9 august, in jurul orei 18:30, polițiștii…

- Polițiștii au fost sesizați sa intervina, in data de 21 iulie, la ora 18, in urma unui apel telefonic al unei femei in varsta de 30 de ani, din Galgau. Aceasta a reclamat faptul ca, in timp ce se afla la locul de munca in localitatea Fodora, soțul sau ar fi amenințat-o cu bataia, creandu-i o stare de…

- Un barbat in varsta de 43 de ani a fost retinut de politisti dupa ce si-a amenintat cu moartea fratele si a incalcat prevederile unui ordin de protectie emis impotriva sa, potrivit Agerpres.Barbatul agresat a anuntat incidentul la numarul de urgenta 112. CITESTE SI Un copil de patru ani si mama…

- Bestie cu chip de om: Un barbat din Vișeu de Jos și-a batut soția, dupa ce a intrat cu mașina in autoturismul in care se aflau femeia și fetița ei.foto Dorin Grad este barbatul din Vișeu de Jos, județul Maramureș, care a intrat intenționat, duminica seara, cu mașina in autoturismul in care se aflau…

- Joi, 1 iunie 2023, Poliția Municipiului Sebeș a fost sesizata, prin 112, cu privire la faptul ca o femeie de 28 de ani, din Sebeș, a fost agresata de catre soțul sau. Din primele cercetari efectuate de polițiști, a rezultat ca, in dupa amiaza zilei de 1 iunie 2023, pe fondul unor neințelegeri, barbatul…

- Un barbat in varsta de 48 de ani, din comuna vasluiana Dumesti, a fost retinut de politisti dupa ce si-a amenintat sotia cu moartea si a incalcat masurile ordinului de protectie, potrivit Agerpres.Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Vaslui, pe data de 29 mai, femeia…