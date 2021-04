Stiri pe aceeasi tema

- O femeie de 70 de ani a murit la Spitalul din Turda dupa ce s-a infectat cu COVID, deși fusese vaccinata deja de doua luni. Medicul care a tratat-o nu crede ca decesul s-a produs din cauza COVID.Medicii de la Turda spun ca femeia avea și anticorpi, dar fusese internata cu 85% afectare pulmonara, iar…

- O femeie infectata cu coronavirus a fost gasita de polițiștii locali din Galați intr-o piața din oraș, la taraba, unde vindea legume, scrie Adevarul . Femeia, care are 50 de ani și știa ca e confirmata pozitiv cu COVID, a fost surprinsa in timp ce vindea produse agroalimentare la o taraba din piata.…

- Cabinetele vor fi deschise in 13 județe The post COVID-19: 167 de cabinete noi pentru imunizarea cu vaccinul Pfizer! appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: COVID-19: 167 de cabinete noi pentru imunizarea cu vaccinul Pfizer! Credit autor: Realitatea De Mures. Source

- Potrivit Grupului de Comunicare Strategica al Guvernului, in ultimele 24 de ore, in Maramureș avem 114 de cazuri noi de persoane infectate cu noul coronavirus, totalul celor pozitivi ridicandu-se la 17.219. In urma retestarilor pacienților care erau deja pozitivi, patru maramureșeni au fost reconfirmați…

- Durata medie de spitalizare de 8,73 zile The post 1 an de pandemie COVID-19 la Cluj: 12.582 de pacienți COVID tratați, 97,64% rata de vindecare appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: 1 an de pandemie COVID-19 la Cluj: 12.582 de pacienți COVID tratați, 97,64% rata de vindecare Credit…

- O femeie de 73 de ani, cu multiple afectiuni cronice, a decedat ieri in orasul Bacau in aceeasi zi in care a primit prima doza de vaccin anti COVID-19. In perioada de supraveghere post-vaccinala, persoana nu a prezentat modificari ale starii de sanatate. A parasit apoi centrul de vaccinare, fara alte…

- Secretarul de stat in cadrul MAI, Raed Arafat, a declarat ca ideea unei doze anuale de vaccin impotriva COVID-19 ”nu e pusa pe masa” si ca ”nu e dupa cheful nostru, hai sa mai facem o doza”. Arafat a mai aratat ca fiecare persoana vaccinata cu prima doza are asigurat rapelul, anunța news.ro. ”Daca nu…

- O femeie de 88 de ani a fost prima persoana vaccinata anti-COVID-19 la centrul deschis astazi la Alba Iulia. Ea a declarat ca a reusit sa se inscrie in platforma cu ajutorul copiilor, ca nu a avut deloc emotii la vaccinare si ca incurajeaza pe toata lumea sa procedeze la fel. Pentru aceasta prima zi…