Caz macabru la Botoșani, unde un bărbat a fost omorât de porcii din coteț Istoria se repeta la Botoșani, unde in mai puțin de un an au fost inregistrate doua cazuri de persoane moarte, dupa ce au fost atacate de porcii din coteț. Sambata, un barbat de peste 60 de ani din comuna Copalau care locuia in aceeasi curte cu sotia sa, insa in case separate, din cauza unor neințelegeri pe fondul iesirilor violente, a fost gasit mort in cotețul porcilor. Familia creștea mai mulți porci in gospodarie, iar acum de sarbatori aceștia erau scoși la vanzare. Sambata dimineata, familia barbatului a vrut sa vanda unul dintre animale. Cand au intrat, insa, in cotetul unde se aflau cei… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Caz tragic in Botoșani, unde un barbat a avut parte de un sfarșit cumplit. Acesta a murit dupa ce a fost atacat de proprii porci. Familia a descoperit nenorocirea.Barbatul a fost gasit la pamant, sfașiat de animalele din grajd. Speriate, rudele au cerut ajutor la 112, insa medicii nu au mai putut decat…

- Trupul barbatului de peste 60 de ani a fost descoperit de familia acestuia sambata, informeaza publicatia locala Monitorul de Botosani. Barbatul locuia in aceeasi curte cu sotia sa, intr-o comuna din apropierea municipiului Botosani, insa in case separate. Sambata, familia barbatului a descoperit trupul…

- ■ in zona Roman, exista doua lacașuri de cult cu hramul Intrarea Maicii Domnului in Biserica ■ este vorba de Biserica Precista Mica din oraa și Biserica Vovidenia din satul Micșunești - Faurei ■ Preot dr. Florin Țuscanu aduce in atenția urmaritorilor rubricii sale de pe Facebook, „Dreptul la neuitare”,…

- Moarte socanta in familia unei artiste din Botosani. Sotul cantaretei de muzica populara Carmen Cornaci, in varsta de 38 de ani, a fost gasit spanzurat. Descoperirea macabra a fost facuta de unul dintre vecinii barbatului. Alarmat ca acestea nu mai raspundea la telefon, a mers la casa pe care acesta…

- Mirela Francu, medaliata cu argint la Campionatele Mondiale de Gimnastica Aerobica, a fost la un pas de moarte dupa ce un tanar cu care a refuzat sa aiba o relatie a tras cu o arma in geamurile casei sale. Mirela Francu din Comana de Sus, județul Brașov, a fost la un pas de moarte dupa ce Stoica Florin…

- FCSB a remizat, miercuri, in deplasare, scor 2-2, cu echipa UTA Arad, intr-un meci din grupa B a Cupei Romaniei, in care aradenii au condus cu 1-0 si bucurestenii cu 2-1, acestia din urma primind gol in minutul 90+6. La meci s-au acordat patru cartonase rosii.

- Este situație disperata in spitalele din Romania, și asta deoarece vaccinuri esentiale precum cel impotriva tuberculozei, boala la care romanii sunt fruntasi in UE, lipseste cu desavarsire in Botosani. Si stocurile de vaccin impotriva hepatitei B sunt pe zero, relateaza Monitorul de Botoșani.Potrivit…

- Structurile Ministerului Afacerilor Interne au reluat, duminica dimineata, activitatile de cautare a batranului de 78 de ani despre care se presupune ca a disparut in padurea Vorona din judetul Botosani. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…