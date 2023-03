Caz macabru în Mexic: au fost găsite resturile incinerate a cinci femei Cinci femei au fost gasite moarte incinerate in centrul Mexicului, au anuntat vineri autoritatile, confirmand unul dintre cele mai grave episoade ale violentei de gen de care sufera tara, noteaza AFP, citat de Agerpres. Sase femei, cu varste cuprinse intre 19 si 48 de ani, au disparut pe 7 martie la Celaya in Guanajuato, un stat din centrul Mexicului unde coexista industria, turismul si violentele crimei organizate. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In total, zece persoane si-au pierdut viata si alte cinci au fost ranite in cursul unui violent atac intr-un bar din Mexic, au anuntat duminica autoritatile, noteaza AFP, citat de Agerpres.Sambata, la orele 23.00 (duminica, 05.00 GMT), un grup de barbati inarmati a intrat in fuga si au deschis focul…

- Cei patru americani implicați intr-un incident intr-un oraș mexican aflat aproape de granița cu SUA au fost rapiți din greșeala. Un oficial american a declarat pentru CNN ca a fost un caz de confuzie de identitate. Cei patru cetațeni americani au fost atacați și rapiți vineri de barbați inarmați…

- Activitatea a doua societati comerciale din municipiul Slatina a fost suspendata din cauza unor abateri de la normele igienico-sanitare, sanctiunile fiind dispuse de reprezentantii Directiei de Sanatate Publica (DSP) Olt in urma unor controale efectuate impreuna cu politisti si reprezentanti ai Directiei…

- Rusoaica Valentina, soția președintelui Consiliului Județean Caraș-Severin, a fost implicata, vineri, intr-un accident in Timișoara. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt…

- Un barbat din Arad, care a fost eliberat de cateva zile din inchisoare, i-a furat telefonul unei femei pe care s-a oferit sa o ajute sa urce scarile la un magazin, el fiind identificat si prins de jandarmi cu dispozitivul furat asupra sa, dupa ce victima a sunat la 112, potrivit Agerpres.Victima era…

- Actrita franceza Eva Green se afla in centrul unei batalii judiciare in Marea Britanie pentru a-si revendica onorariul, in ciuda anularii unui film, avocatul ei estimand joi ca societatea de productie incearca sa o treaca drept "diva" ceea ce nu este, scrie AFP, potrivit news.ro. Fii la curent…

- Nouasprezece persoane si-au pierdut viata si alte zeci au fost ranite intr-un accident al unui camion cu benzina intr-un tunel la mare altitudine din trecatoarea Salang, in estul Afganistanului, au anuntat duminica responsabili talibani, scrie AFP, conform AGERPRES. Fii la curent cu cele mai noi…