- „Ne-au taxat 2 euro pentru a imparți un toast in jumatate”, e plangerea clienților unui bar de pe Lacul Como, scrisa pe Tripadvisor de un utilizator care a postat chitanța emisa de un bar din Gera Lario, in provincia Como, scrie cotidianul La Repubblica. Ziarul a stat apoi de vorba cu proprietara barului.Un…

- Acțiune de protest organizata astazi, 10 august, in municipiul Baia Mare. Conform anunțului facut de organizatori, acțiunea de protest este una care a obținut toate avizele prevazute de lege pentru astfel de evenimente. „Atenție romani demni! In 10 august 2023, la ora 18.00 vom fi in Piața Revoluției…

- Mobilierul montat intr-o parcare de pe DN 58A, intre Lugoj și localitatea Victor Vlad Delamarina, a fost vandalizat a doua oara, iar zona a fost impanzita de… gunoaie. „In urma cu un an și un pic, pe DN 58A, intre Lugoj și V.V. Delamarina, jud. Timiș, s-a amenajat un nou loc de parcare.…

- Autoritațile din județul Teleorman au descoperit, in urma controalelor efectuate joi, un azil ilegal, folosit pe post de pensiune, in Pietroșani, unde erau ținuți 17 batrani, unii dintre ei cu handicap. Proprietara „pensiunii” le-ar fi spus autoritaților ca oamenii erau turiști, aflați in vacanța, insa…

- O operațiune de amploare a Poliției Romane și DIICOT a avut loc marți dimineața cand au descins la trei azile pentru persoane varstnice din județul Ilfov. Aproximativ 100 de persoane erau ținute in condiții inimaginabile, flamande și fara ingrijire medicala, de doua grupuri infracționale, potrivit IGPR.…

- Reprezentanții Direcției Regionale de Drumuri și Poduri (DRDP) Timișoara anunța, in mod regulat, pe care sectoare vor avea lucrari. Astfel, in saptamana 26 iunie – 2 iulie, echipajele direcției se vor afla pe opt drumuri din partea de vest a țarii.

- Atacantul celor de la CSM Reșița, Aboubacar Gakou, 29 de ani, a venit sa joace fotbal in Romania, și-a gasit un loc in fenomen, dar și o soție, o banațeanca alaturi de care are o fetița. „Abu" a explicat pentru Libertatea ce-i place in Romania și ce-l face sa strambe din nasInaintea Revoluției din 1989,…

- Locatarii unui bloc din cartierul Militari din București au chemat poliția dupa ce au vazut o femeie ingropand ceva in curtea blocului. Sosiți la fața locului, polițiștii au descoperit ramașițele unor caini, astfel ca a fost deschis un dosar penal pentru ucidere fara drept a animalelor.