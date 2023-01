Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din Berzunți, județul Bacau, in varsta de 52 de ani, a fost condamnat la 6 luni de inchisoare cu executare, dupa ce a omorat un pui de caine. Tribunalul s-a pronunțat in cazul barbatului, care la data de 8 decembrie 2021 a omorat un caine. La acel moment, barbatul, aflat in stare de ebrietate…

- Polițiștii din Bacau ancheteaza cazul unui barbat gasit mort pe un camp și despre care se crede a fost omorat de o haita de maidanezi. Rezultatele expertizei medico legale nu au fost finalizate deocamdata.

- Tanara a precizat ca iși plange tatal in fiecare zi și ca urmeaza un tratament de specialitate pentru a putea sa accepte moartea celui pe care il vedea ca pe un Dumnezeu. Deși familiile celorlalte victime au ales sa pastreze tacerea, Cristina a povestit intreaga tragedie prin care a trecut familia sa.

- Cantarețul Culița Sterp pare ca nu mai scapa de probleme. Recent a ieșit la iveala faptul ca „artistul” nu este la primul accident, iar acesta ar fi omorat un om dupa ce a adormit la volan acum șase ani.

- Un tanar din raionul Telenești a fost condamnat la 8 ani de inchisoare, cu executarea pedepsei in penitenciar de tip inchis, pentru ca și-a omorat consateanul.Crima a avut loc in iunie intr-un sat din Telenești.

- Imagini dezolante cu o maternitate din Cluj Napoca au fost postate recent pe Facebook. Mamele și bebelușii lor stau in saloane insalubre, care le pun sanatatea in pericol. Problema condițiilor ingrozitoare din maternitatea Spitalului de Urgența Cluj Napoca a fost ridicata de deputatul Emanuel Ungureanu,…