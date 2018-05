Stiri pe aceeasi tema

- Cunoscutul interpret Alexandru Jula a ajuns luni la Spitalul Judetean de Urgenta din Galati, dupa ce a suferit un accident vascular cerebral, a anuntat seful Serviciului Judetean de Ambulanta Galati, Mihai Polinschi citat de Agerpres.ro. Artistul a fost preluat de un echipaj al Serviciului Judetean…

- UPDATE. Barbatul a decedat. Autopsia va stabili daca decesul a fost cauzat de imensa cantitate de alcool pe care o avea in sange, de lovitura la cap sau de ambele. Seful Servciului Judetean de Ambulanta Galati, dr. Mihai Polinschi, a declarat, ca un echipaj al ambulantei a fost solicitat sa…

- Cunoscut publicului larg pentru interpretari romatice si cantece ce trec peste ani, cum ar fi ”Sotia prietenului meu “, cunoscutul cantaret galatean Alexandru Jula a fost dus cu un echipaj al Serviciului Judetean de Ambulanta, luni dumineata, la Unitatea de Primiri Urgenta a Spitalului Judetean. ”Am…

- Seful Servciului Judetean de Ambulanta Galati, dr. Mihai Polinschi, a declarat, ca un echipaj al ambulantei a fost solicitat sa intervina in noaptea de duminica spre luni, in localitatea Varlezi, unde unui barbat i s-a facut rau, informeaza news.ro. Citeste si Cat alcool avea de fapt in el…

- Galati: Un barbat cu o alcoolemie de 6,3 la mie, transportat in stare foarte grava la spitalUn barbat in varsta de 40 de ani din localitatea galateana Varlezi a fost transportat, in noaptea de duminica spre luni, in stare foarte grava la spital, dupa ce a suferit un traumatism cranio-cerebral,…

- Un barbat de 40 de ani, din judetul Galati, a fost transportat cu o ambulanta in stare foarte grava la spital, dupa ce a suferit un traumatism cranio-cerebral. In urma analizelor, s-a stabilit ca barbatul avea o alcoolemie in sange de 6,3 la mie. Din primele informatii, se pare ca el ar fi baut alcool…

- Seful Serviciului Judetean de Ambulanta Galati, dr. Mihai Polinschi, a declarat, miercuri, ca un echipaj de ambulanta a fost solicitat sa intervina, in cursul noptii trecute, pentru preluarea unui pacient care a ajuns in stare grava de la spitalul din municipiul Tecuci, dupa ce ar fi fost victima…

- O ampla actiune de donare de sange are loc in aceste zile, la Spitalul Judetean de Urgenta ”Dr. Constantin Opris” Baia Mare, cu scopul de a marca intr-un mod inedit Ziua Asistentului Medical care se aniverserseaza, an de an, in 12 mai. Potrivit directorului de ingrijiri, Mirela Maria Sandor, peste 350…