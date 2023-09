Caz de groază în Spania: doi soţi români, găsiţi morţi într-un apartament! Politistii iberici au facut o descoperire groaznica intr-un apartament din Castello de la Plana. Doi romani au fost gasiti morti, unul langa altul. Alarmati de faptul ca femeia nu mai venise la munca, prietenii si colegii ei au sunat la Politie. Sotul ar fi omorat-o pe femeia, apoi s-a sinucis Pista pe care merg politistii, […] The post Caz de groaza in Spania: doi soti romani, gasiti morti intr-un apartament! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

