Caz cutremurător: Fiul unui scriitor celebru, arestat după decesul bebeluşului său prin supradoză Fiul celebrului romancier american Paul Auster a fost acuzat de omucidere involuntara si din neglijenta in urma decesului prin supradoza al fiicei sale de 10 luni, a anuntat duminica politia din New York, relateaza AFP. Daniel Auster, in varsta de 44 de ani, o avea in grija pe fiica sa, Ruby, pe 1 noiembrie, in locuinta sa din Brooklyn, cand copilul a fost gasit inconstient. Fetita a fost transportata de urgenta la spital unde a murit. Biroul medicului legist a concluzionat ca decesul s-a produs in urma unei „intoxicatii acute din cauza efectelor combinate ale fentanilului si heroinei”, a declarat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Fiul celebrului romancier american Paul Auster a fost acuzat de omucidere involuntara si din neglijenta in urma decesului prin supradoza al fiicei sale de 10 luni, a anuntat duminica, 17 aprilie, politia din New York. Daniel Auster, in varsta de 44 de ani, o avea in grija pe fiica sa, Ruby, pe 1 noiembrie,…

- Mai multe persoane au fost impușcate intr-o stație de metrou din New York in urma unui atac armat. Potrivit unor informații preliminare ale poliției, cel puțin 13 persoane sunt ranite. Incidentul a avut loc la o stație de metrou din Brooklyn. Pompierii care au intervenit dupa ce au fost anunțate degajari…

- Potrivit Daily Mail, niște soldați ruși, aflați in stare de ebrietate, au impușcat pe 28 februarie o fetița ucraineana in varsta de 10 ani! Aceasta se numea Anastasia Stoluk și i se spunea Nastia. A fost impușcata – și a murit pe loc – in momentul in care, morți de beți, soldații ruși au inceput sa…

- Villarreal si Chelsea sunt ultimele echipe calificate in sferturile de finala ale Ligii Campionilor. Cele doua formații au eliminat, miercuri, echipele Juventus Torino, respectiv OSC Lille. Villarreal a invins-o pe Juventus, in deplasare, cu 3-0. In tur, rezultatul a fost 1-1. Golurile au fost marcate…

- Mariana Vishegirskaya, o femeie insarcinata care a scapat din bombardamentul asupra unei maternitati din Mariupol, a nascut o fetita, relateaza BBC. Imaginea Marianei Vishegirskaya, cu fata insangerata in timp ce cobora printre daramaturi treptele maternitatii, a facut inconjurul lumii, dupa atacul…

- O fetița a stat 40 de minute la piscina hotelului și s-a intoxicat cu clor. Ambulanța a fost chemata, dar nu a putut din cauza vremii grele din Caransebeș.Incidentul s-a produs la un hotel din localitatea Muntele Mic.Dupa 40 de minute petrecute la piscina hotelului, fetiței de cinci ani i s-a facut…

- Apelul narcotraficantului mexican Joaquin Guzman, alias El Chapo, condamnat in iulie 2019 la New York la inchisoare pe viata pentru rolul sau in conducerea cartelului Sinaloa, a fost respins in Statele Unite, a anuntat Biroul procurorului federal din Brooklyn.

- Un tanar din Suceava a intrat, seara trecuta, intr-o cafenea din Suceava, a amenințat-o pe barmanița cu pistolul și a fugit cu toți banii din casa de marcat. Incidentul a avut loc seara trecuta, in jurul orei 20:30, la Suceava. Speriata, barmanița face cativa pasi inapoi, in timp ce agresorul goleste…