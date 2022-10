Cauzele morții lui Nosfe. Ce spune Monica Pop Cauzele morții lui Nosfe, rapperul care a decedat la varsta de doar 37 de ani, reprezinta o tema a acestor zile. Medicul Monica Pop și-a exprimat o parere in acest sens. „In primul rand, nu cred ca e cazul sa vorbim din start despre substanțe și sa știți un lucru: nu se intampla lucrurile astea numai pentru ca iau substanțe sau nu iau”, a declarat Monica Pop, vizavi de moartea subita a lui Nosfe . „In primul rand și in primul rand sunt total impotriva acestei epuizari care este caracteristica multor tineri și nu este deloc ok. Și in al doilea rand, vreau sa știți un lucru: sa nu mai spuneți de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

