Cauza morții celor trei muncitori decedati in accidentul petrecut marti in perimetrul Carierei Jilț Sud este asfixia, conform reprezentantilor Serviciului de Medicina Legala (SML) Gorj. „Trupurile neinsufletite au fost aduse inca din ziua accidentului la Serviciul de Medicina Legala Gorj. In cursul zilei de miercuri, medicul sef legist a efectuat necropsiile, concluzia sa fiind ca decesele au avut ca si cauza asfixia”, au aratat cei de la SML. Cauza morții celor trei muncitori din zona Carierei Jilț Sud este asfixia, in accident fiind ranite și alte zece persoane Un accident soldat cu decesul…