Actorul Robert Cormier, cel care a devenit celebru pentru rolul lui Finn Cotter in „Heartland", a murit la varsta de 33 de ani. Anunțul a șocat pe intreaga lumea, intrucat acesta era tanar și nimeni nu se aștepta ca o astfel de tragedie sa se intample in acest moment. Familia actorului a marturisit ca actorul a […]