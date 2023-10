Cauza celui mai mare cutremur de pe Marte: oamenii de știință au făcut anunțul Cauza celui mai mare cutremur de pe Marte: oamenii de știința au facut anunțulOamenii de stiinta au descoperit cauza a celui mai mare cutremur inregistrat pe suprafata planetei Marte si au gasit o explicatie neasteptata, relateaza marti The Independent si EFE, relateaza Agerpres. Anul trecut, Marte a fost lovita de un seism cu magnitudinea 4,7 ale carui vibratii au fost resimtite pe intreaga planeta timp de cel putin sase ore. Cutremurul a fost detectat prima data de sonda InSight a agentiei spatiale americane NASA, a carui misiune include investigarea unor astfel de evenimente. Oamenii… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

