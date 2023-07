Stiri pe aceeasi tema

- ARAD. Duminica dimineata, in jurul orei 10:00, pompierii militari aradeni au fost solicitați sa intervina pentru cautarea și salvarea unei persoane posibil inecate in raul Mureș, in zona pasarelei pietonale care face legatura intre centrul orasului si strandul Neptun.

- Pompierii din Paris cauta in continuare o persoana data disparuta dupa explozia de miercuri, care a provocat un incendiu și prabușirea fațadei Școlii Americane de Design și Moda, dintr-un cartier central al capitalei franceze.

- Un accident rutier, produs, cu puțin timp in urma, intre un autoturism și un autocamion, pe DN 6, la ieșirea din municipiul Orșova spre Topleț. Trei echipaje de pompieri din cadrul Detașamentului Orșova au intervenit: cu doua autospeciale de stingere cu modul de descarcerare, o ambulanța SMURD.La sosirea…

- Pompierii cauta o persoana inecata in lac. Incidentul a avut loc in Sanmihaiu de Campie. Un Echipaj de Prim Ajutor din cadrul ISU BN și un echipaj de scafandri au fost solicitați in Sanmihaiu de Campie. O persoana s-a inecat in lac. Apelul la 112 s-a facut in jurul orei 16.00, iar pana la aceasta ora,…

- Maria, fetița de șapte ani, disparuta in urma cu aproape trei saptamani, in raul Mureș, impreuna cu alți adulți și minori, dupa ce barca in care se aflau s-a rasturnat, este in continuare cautata. Pompierii și voluntarii folosesc inclusiv caini și sonare.

- Pompierii din Mureș intervin marți dimineața pentru stingerea unui incendiu care a izbucnit la o fabrica de mobila din localitatea Jabenița. O persoana a suferit arsuri, iar alte trei atacuri de panica.