Stiri pe aceeasi tema

- Peste 350 de politisti, jandarmi, pompieri, salvamontisti si padurari, dar si localnici care cunosc foarte bine zona, continua, joi dimineata, cautarile celor doi copii, cu varstele de 3 si 5 ani, care au disparut de acasa, miercuri seara, in satul Globurau, din comuna Mehadia, a informat Inspectoratul…

- Polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Caraș-Severin s-au mobilizat de urgența și efectueaza la aceasta ora, cautari in vederea depistarii cat mai rapide, a 2 frați de 3 și 5 ani, care au disparut de la domiciliul din satul Globurau, comuna Mehadia. The post Cautari disperate in vestul țarii:…

- Politistii Inspectoratului de Politie Judetean Vaslui, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Barlad au descins, marți, la domiciliile a 23 de persoane, suspecte intr-un dosar de inșelaciune, fals in declarații și fals in inscrisuri sub semnatura privata. ”Astazi, 1 iunie 2021, peste…

- Politistii Inspectoratului de Politie Judetean Vaslui, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Barlad au descins, marți, la domiciliile a 23 de persoane, suspecte intr-un dosar de inșelaciune, fals in declarații și fals in inscrisuri sub semnatura privata. ”Astazi, 1 iunie 2021, peste…

- Mai multe echipaje medicale au fost solicitate in comuna Ungra, județul Brașov, unde trei copii au fost gasiți inconștienți. Medicii au stabilit ca au baut o substanța toxica folosita la spalatul oilor. Medicii se straduiesc sa ii readuca la viața. Primele date arata ca cei trei copii au baut Tomoxan,…

- Șase masini au fost implicate, vineri, intr-un accident rutier in municipiul Iasi, șapte persoane, intre care și doi copii, suferind rani ușoare. Accidentul s-a produs pe bulevardul Independenței din Iași. “In aceasta dupa-amiaza, am fost sesizati prin apel unic de urgenta 112 cu privire la faptul ca…

- Imaginile au fost surprinse de o camera de supraveghere din zona Prelungirea Ferentari. Tramvaiul 23, condus de o vatmanița a trecut cu viteza peste trecerea de pietoni, la distanța milimetrica de o femeie cu doi copii pe langa ea, iar pe un al treilea il ținea in brațe și care se angajase regulamentar…

- Atacul a avut loc marți dimineața la școala din orasul Kazan din centrul Rusiei. Un tanar de 17 ani ar fi fost reținut ca principal suspect al atacului, dar se pare ca nu ar fi fost singur, relateaza agențiile de presa ruse și Moscow Times, citand surse din serviciile de securitate. La fața locului…