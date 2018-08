Stiri pe aceeasi tema

Societate comerciala cautam pentru achizitie teren intravilan in municipiul Bacau, de aprox. 7.500 – 10.000 mp, de forma dreptunghiulara, cu latura mica minim 65 m, iar latura mare minim 115m, acces autotren cu lungimea maxima de 17m, cu...

*** HOTEL BRILLIANT PLAZA angajeaza camerista. Relatii la tel. 0732 760369. *** Societate comerciala angajeaza personal pentru curatenie in spații de birouri și vestiare. Persoanele interesate sunt așteptate la sediul firmei, in curte la Multicom, cladirea din dreapta, la parter, zilnic intre 8 și 8.30.

O serie de avarii la conducta de apa au lovit municipiul Bacau, de dimineața. Sunt afectate mai multe strazi din oraș, echipele CRAB intervenind de dimineața pentru remedierea problemelor. Conform CRAB Bacau este vorba despre avarii aparute pe...

Avionul IAR Soim are scaun de catapultare performant – Martin Backer MK 10 - cu posibilitate de catapultare de la inaltime zero si viteza zero a spus luni, pentru MAS si Mediafax, generalul (r) de aviatie Stefan Danila, fost sef al Statului Major General al Armatei si fost comandant al bazei aeriene…

Urmare a fenomenelor meteorologice din ultimele zile, s-a inregistrat o crestere a turbiditatii (grad de limpezime) apei brute provenite din acumularea Valea Uzului peste limitele normale care permit tratarea acesteia. Conform monitorizarii...

SOS Satele Copiilor Romania achiziționeaza 4 apartamente cu 4 camere in municipiul Bacau, conform procedurii proprii de achiziție. Documentele de achiziție pot fi descarcate de la adresa www.sos-satelecopiilor.ro/noutati.

UPDATE 8:55: Ședința Comitetului Județean pentru Situații de Urgența a fost anulata, la ora 10:00 este programaata o teleconferința la nivelul MAI. UPDATE: In sprijin la Detasamentul de Pompieri Onești se vor deplasa pompieri din alte zone ale...