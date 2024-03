Stiri pe aceeasi tema

- Anunț privind vanzarea de bunuri imobile - teren intravilan, de 1000 mp, categoria de folosința arabil, in Timișoara. D.G.R.F.P. Timisoara prin intermediul AJFP Timis organizeaza in data de 11.04.2024 ora 14.00 in localitatea Timisoara, str. Ghe.Lazar, nr.9 B...

- Anunț privind vanzarea de bunuri imobile – teren intravilan de 636 mp, in Moșnița Noua. D.G.R.F.P. Timisoara prin intermediul AJFP Timis organizeaza in data de 29.03.2024 ora 12.00 in localitatea Timisoara, str. Ghe.Lazar, nr.9 B, Amfiteatru licitatie urmatoarelor bunuri imobile: Cota actuala de…

- Anunț privind vanzarea de bunuri imobile – Apartament cu 2 camere, situat in Giroc. D.G.R.F.P. Timisoara prin intermediul AJFP Timis organizeaza in data de 15.03.2024 ora 12.00 in localitatea Timisoara, str. Ghe.Lazar, nr.9 B, Amfiteatru licitatia urmatoarelor bunuri imobile, proprietate a debitorului…

- Anunț privind vanzarea bunurilor imobile – teren intravilan cu construcții, in Mașloc, jud. Timiș. D.G.R.F.P. Timisoara, prin intermediul A.J.F.P. Timis, va face cunoscut ca in ziua de 14 luna 03 ora 14 anul 2024 in localitatea Timisoara, str. Gheorghe Lazar nr. 9B, AMFITEATRU, se va vinde la licitatie…

- Anunț privind vanzarea bunurilor imobile – Teren extravilan, categorie de folosința arabil, situat in Timișoara. D.G.R.F.P. Timisoara prin intermediul AJFP Timis organizeaza in data de 14.03.2024 ora 14.00 in localitatea Timisoara, str. Ghe.Lazar, nr.9 B, Amfiteatru licitatia urmatoarelor bunuri imobile,…

- Anunț privind vanzarea bunurilor imobile - Apartament cu 2 camere, in Timișoara. D.G.R.F.P. Timisoara prin intermediul AJFP Timis organizeaza in data de 28.03.2024 ora 14.00 in localitatea Timisoara, str. Ghe.Lazar, nr.9 B, Amfiteatru , licitatie urmatoarelor bunuri imobile:

- Anunț privind vanzarea de bunuri imobile- terenuri arabile situate in extravilanul comunei Mașloc. D.G.R.F.P. Timisoara prin intermediul AJFP Timis organizeaza in data de 27.02.2024 ora 14.00 in localitatea Timisoara, str. Ghe.Lazar, nr.9 B...

- Anunț pentru vanzarea de bunuri imobile - teren intravilan in localitatea Sodoror, județul Arad. Agentia Nationala de Administrare Fiscala, prin Directia Generala Executari Silite Cazuri Speciale - Serviciul Executari Silite Cazuri Speciale...