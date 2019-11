CAUCIUCURI DE IARNA 2019. Greşeala pe care o fac mii de români când trec la anvelopele de iarnă CAUCIUCURI DE IARNA 2019, ANVELOPE DE IARNA 2019. "Cauciucurile la mana a doua nu sunt o varianta sub nicio forma. Pentru ca, potrivit legii, pot sa merg cu cauciucul pana cand adancimea canalului este de 1,6 mm. Sub aceasta valoare, nu mai este legal. Cauciucul nou are 8 mm adancimea. Cauciucul are cea mai buna aderenta cand este abia fabricat. Cu fiecare minut care trece, el devine mai putin aderent. Cand trece de 4-5 ani vechime, nu il mai folosim. Pe masura ce cauciucul se uzeaza de la 8 mm pana la 4 mm (cel de iarna) si 3 mm (cel de vara), chiar daca legea permite 1,6 mm, se presupune… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

