- Bradley Cooper este cel mai norocos barbat și asta nu o spunem noi, ci fanii care au apreciat cu milioanele primele fotografii de cuplu cu Irina Shayk și iubitul sau, pe covorul roșu de la un eveniment de amploare. Daca luni seara au participat impreuna la MET Gala, marcand un moment important, prima…

- Catrinel Menghia a stralucit pe covorul rosu de la Cannes. Romanca a aparut intr-o rochie de-a dreptul spectaculoasa la proiectia filmului Yomeddine, in cadrul celebrului festival de film din sudul Frantei. Catrinel Menghia a fost invitata la festivalul de film de la Cannes, unde a avut o aparitie senzationala.…

- Cea de-a 71-a editie a Festivalului de Film de la Cannes si-a deschis portile, ieri! Asadar, actori renumiti din intreaga lume isi fac aparitia, rand pe rand, pe covorul rosu al celebrului eveniment, pentru a lua parte la premierele de film ori la evenimentele organizate in perioada 8 – 19 mai. Miza…

- Prima seara de gala a Festivalului de Film de la Cannes a fost aceea in care au stralucit actrițele incluse in juriul festivalului. Și aici ne referim in special la Cate Blanchett, președinta juriului, Kristen Stewart și franțuzoaica Lea Seydoux. Juriul festivalului Daca ultima a adoptat o rochie de…

- Starurile filmului spaniol, Penelope Cruz si Javier Bardem, au pasit marti pe covorul rosu al Festivalului de Film de la Cannes, pentru a asista la proiectia filmului lor, "Everybody Knows", in regia iranianului dublu laureat al premiului Oscar Asghar Farhadi, care a semnat si scenariul, transmite Reuters.…

- Luni seara a fost una glamour pentru ca vedetele s-au reunit pentru cel mai important eveniment vestimentar din an, supranumit Oscarul ținutelor, la Metropolitan Museum of Art din New York. Iar Miley Cyrus a gafat cu ținuta aleasa pentru a defila pe covorul roșu. Pe langa faptul ca nu a respectat tema…