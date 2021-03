Catolicii celebrează Duminica Floriilor. Slujba ținută de Papa Francisc la Vatican Credinciosii catolici sarbatoresc, duminica, 28 martie, Floriile, zi care aminteste de intrarea lui Isus in Ierusalim, unde a fost intampinat de multimi de oameni cu ramuri de finic și de maslin. In mod traditional, in Duminica Floriilor, Arhiepiscopia Romano-Catolica organiza o procesiune pe strazile Bucurestiului, care anul acesta, pentru a doua oara, nu poate avea loc, din cauza pandemiei, relateaza Agerpres.„Sarbatoarea Floriilor evoca, in esenta, evenimentul intrarii mesianice a lui Isus Cristos in Ierusalim. Inconjurat si aclamat de apostoli, de ucenici si de o mare parte a populatiei ca… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

