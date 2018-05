Stiri pe aceeasi tema

- O ploaie torentiala a inundat, duminica, mai multe strazi din Targu-Jiu. Nemultumiti ca autoritatile nu au luat masuri pentru evacuarea apei de pe carosabil, mai multi tineri s-au plimbat pe drum cu o saltea pneumatica trasa de o masina, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Fiecare ploaie torențiala creaza mari probleme la Lugoj, unde canalizarea orașului iși arata limitele. Așa s-a intamplat și joi dupa-amiaza, cand natura s-a dezlanțuit și, timp de o ora, a plouat cu galeata, iar sistemul de canalizare nu a mai facut fața. Mai multe strazi din oraș au…

- Un șofer roman, stabilit in Australia, a lovit cu mașina, ieri dimineața, o tanara care se afla pe o trecere de pietoni de pe strada Victoria, din Targu-Jiu. Din fericire, aceasta a fost ranita ușor. „Un barbat de 59 ani, cetațean roman cu domiciliul in Australia, in timp ce se deplasa…

- Trei barbați s-au luat la bataie, duminica dupa-amiaza, in plina strada la Targu Jiu. Conflictul a avut loc la intersecția de la Casa Tineretului și, din primele informații, șoferul unui autoturism nu i-ar fi dat prioritate la trecere unui pieton.Potrivit gorj-domino.ro, de la injuraturi s-a…

- Sute de protestatari s-au strans din nou in fața cladirii Parlamentului de la Budapesta, unde marți a avut loc prima sesiune de dupa alegerile care i-au oferit lui Viktor Orban al treilea mandat de premier.

- Peste 100 de consilieri de probatiune protesteaza, miercuri, la Bucuresti, nemultumiti de salarizare si conditii de munca. Protestul se desfasoara in fata sediului Institutului National de Statistica, cu ocazia prezentarii bilantului pe anul 2017 al Directiei Nationale de Probatiune, potrivit AGERPRES.Citeste…