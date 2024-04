Stiri pe aceeasi tema

- V-ați intrebat vreodata care este procesul de amenajare a unei incaperi, astfel incat sa arate cat mai modern la final? La ce aspecte trebuie sa fiți atent și cum alegeți design-ul interior favorit? Ei bine, daca va numarați printre persoanele care iși doresc sa dea un look nou locuinței, atunci aflați…

- Muralul cu copacul realizat de Banksy a fost confirmat ca aparținand artistului stradal misterios, la doar cateva ore dupa ce a aparut pe peretele unei case. Acum pare sa fi fost vandalizat. Un mural inestimabil al lui Banksy a fost vandalizat la doar trei zile dupa ce a aparut pe peretele exterior…

- ”In dimineata de 13 martie a.c., politistii aradeni au fost sesizati despre faptul ca, in noaptea de 12/13 martie a.c., persoane necunoscute ar fi distrus, prin taiere, anvelopele a 24 de autoturisme, parcate pe strada Miron Costin, din Arad. A fost constituita echipa operativa, pentru efectuarea cercetarii…

- Avand in vedere proiectul "Reabilitarea retelelor de termoficare din Municipiul Constanta Etapa III", se impune executarea lucrarilor de conexiune a unor tronsoane noi de conducte magistrale, pe strada Rascoalei, nr. 7. Avand in vedere proiectul "Reabilitarea retelelor de termoficare din Municipiul…

- Seara trecuta a avut loc un accident rutier in cartierul Maraști din Cluj-Napoca. Un copil a fost acroșat de un autoturism. A intervenit de urgența un echipaj SMURD. Minorul a fost transportat ulterior la spital. Accidentul a avut loc pe strada Teleorman. Clujenii care au fost martori la intervenția…

- Botoșani: Tanar de 20 de ani, prins cu droguri in casa de pariuri sportive de pe strada Grivița. Cum s-a dat de gol Sambata seara, in jurul orei 19.00, un echipaj de jandarmerie a observat un barbat in varsta de 20 de ani care, la vederea jandarmilor, s-a intors subit in casa de pariuri sportive din…

- Prima certificare TIER III primita de un centru de date Orange in Europa din partea Uptime Institute SUA; Certificarea garanteaza ca facilitatea respecta cerințele de redundanța si securitate, oferind o disponibilitate a serviciilor de 99,9982%; Proiectarea, implementarea și certificarea acestui centru…