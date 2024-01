Stiri pe aceeasi tema

- Romania va fi eligibila pentru finanțarea cheltuielilor legate de derularea unor proiecte sustenabile, care vor contribui in mod direct la indeplinirea obiectivelor de mediu și de dezvoltare durabila. In acest sens, conducerea PNL a Ministerul Finanțelor a emis și publicat Cadrul Obligațiunilor Verzi…

- Klaus Iohannis a subliniat necesitatea adoptarii unei decizii pozitive in acest sens, cat mai curand posibil, arata Administratia Prezidentiala.Presedintele Romaniei a adresat multumiri presedintiei spaniole a Consiliului UE pentru eforturile depuse in avansarea agendei europene pe parcursul semestrului…

- Comisarul european pentru afaceri interne, Ylva Johansson, a declarat marți, 5 decembrie, ca spera ca luna aceasta sa fie luata o decizie pozitiva cu privire la aderarea Romaniei si a Bulgariei la spatiul Schengen.„Am avut recent o misiune de informare in Bulgaria, care a fost cu adevarat reusita. Voi…

- Romania va continua sa sprijine Ucraina pe parcursul euroatlantic, pe coordonatele decise la Summitul NATO de la Bucuresti din 2008, a declarat ministrul roman de Externe Luminița Odobescu. De asemenea, ea și-a exprimat interesul ca Summitul aniversar de la Washington de anul viitor sa marcheze un…

- Rezultatul votului a fost de 519 voturi „pentru”, 79 „impotriva” si 30 abtineri. „Incheiem astazi, in mod oficial, procedura bugetara la care am lucrat in ultimele 6 luni. Sunt bucuros ca am obtinut tot ceea ce am promis la inceputul negocierilor. Am obtinut, in primul rand, un acord pe buget in timpul…

- Nu mai puțin de 19.808 cetațeni ucraineni s-au inregistrat in evidențele agențiilor teritoriale din subordinea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Munca (ANOFM) pentru a beneficia de servicii de informare, consiliere profesionala și de mediere a muncii. Datele oficiale primite de la ANOFM arata…

- Unitatea de sange, demers ce militeaza pentru imbunatațirea vieții pacientului cronic transfuzabil, ca parte a initiativei europene „Blood and Beyond”, lanseaza documentul de poziție intitulat “Adaptarea realitații europene la contextul național pentru optimizarea sistemului de transfuzie sanguina din…