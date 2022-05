Stiri pe aceeasi tema

- Boris Bondarev, consilier in cadrul misiunii ruse la biroul ONU de la Geneva, a renuntat la post in contextul razboiului dus de Vladimir Putin impotriva Ucrainei. Diplomatul rus isi explica gestul prin faptul ca „nu a fost niciodata atat de rusinat” de tara sa.

- Ruslan Balbek, un politician din Crimeea care s-a remarcat drept un susținator al anexarii rusești, a cerut ca prizonieri de razboi ucraineni sa fie puși sa munceasca in favoarea statului rus in special pentru refacerea Canalului Crimeei de Nord, potrivit agenției ruse de presa RIA. „Prizonierii ucraineni…

- Anatoli Ciubais, considerat unul dintre cei mai importanti reformatori liberali ai Rusiei, a renuntat la postul de reprezentant special al presedintelui Vladimir Putin pentru relatii cu organizatiile internationale și a parasit teritoriul Federației Ruse, informeaza Reuters. Potrivit unei surse citate…

- Aproximativ 1,2 milioane de persoane au fugit deja din Ucraina pe fondul invaziei rusești, potrivit celor mai recente cifre ale Inaltului Comisariat al ONU pentru Refugiați. Ucrainenii continua sa paraseasca țara, in timp ce la nivel inalt Moscova și Kievul se pregatesc pentru a treia runda de negocieri.…

