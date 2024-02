Câţi bani vor primi bărbaţii şi femeile între 18 şi 35 de ani care vor efectua serviciul militar voluntar Proiectul de lege privind introducerea stagiului militar voluntar se afla in procedura de avizare la Ministerul Finanțelor și ar putea intra in dezbaterea Parlamentului in actuala sesiune, in procedura de urgența. Stagiul militar voluntar va fi prevazut pentru femei si barbati cu varste intre 18 si 35 de ani, pe o perioada de patru luni, […] The post Cati bani vor primi barbatii si femeile intre 18 si 35 de ani care vor efectua serviciul militar voluntar first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

- Proiectul de lege privind stagiul militar voluntar este in avizare la Ministerul Finanțelor și va ajunge in Parlament pentru dezbatere, a spus marți, 6 februarie, presedintele Comisiei de aparare din Camera Deputatilor, Laurentiu Leoreanu, citat de Agerpres.Proiectul de lege la care lucreaza Ministerul…

- Serviciul militar obligatoriu este exclus, dar exista o preocupare la nivelul MApN pentru serviciul militar voluntar, a declarat, luni, ministrul Apararii Nationale, Angel Tilvar, potrivit agerpres.ro. “Serviciul militar obligatoriu este exclus. Nu exista in momentul acesta nicio discutie despre acest…

