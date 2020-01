Câți bani vor fi câștigați anul acesta la Loteria bonurilor fiscale Loteria bonurilor fiscale se va desfasura si in acest an, iar ministrul Finantelor, Florin Citu, a emis deja ordinul pentru stabilirea plafoanelor si calendarul extragerilor din 2020. „Prin proiectul de ordin se stabileste fondul anual de premiere pentru extragerile Loteriei bonurilor fiscale, aferente anului 2020, la nivelul sumei de 14.000.000 lei si totodata se repartizeaza acest fond pentru extragerile lunare si cele ocazionale aferente anului in curs, la nivelul sumei de 1.000.000 lei pentru fiecare extragere, acesta urmand a fi majorat cu sumele necesare rotunjirii valorii castigului aferent… Citeste articolul mai departe pe jurnaluldebuzau.ro…

