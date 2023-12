Stiri pe aceeasi tema

- Ianis Hagi (25 ani) s-a cununat civil cu partenera sa, Elena Tanase, chiar in ziua de Craciun. Cei doi au organizat o petrecere fastuoasa la un local de lux din nordul Capitalei. La petrecere au participat nume importante din fotbalul romanesc precum Gica Popescu, Gabi Balint, dar și Gigi Becali. Citește…

