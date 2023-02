Câți bani primesc românii care au instalat un easybox pe proprietate: "Se face un contract de inchiriere" Romanii sunt interesați de afacerile din care ar putea face venituri suplimentare. De exemplu, unii care au terenuri bine amplasate reușesc sa obțina periodic bani dupa ce accepta amplasarea unor antene de telefonie mobila sau a unor turbine eoliene. Interesul pentru astfel de contracte este mare, deoarece nu implica niciun efort, ci doar deținerea unei proprietați in zone anume. Un roman care a aflat despre oportunitatea unui colaborari pentru instalarea sistemului de livrare a coletelor la easybox a cerut detalii intr-o postare in mediul online. "De curand am observat ca… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

