- Un cetatean roman plecat in Germania la cules sparanghel a murit in urma infectarii cu noul coronavirus, scrie Der Spiegel. Victima, in varsta de 57 de ani, a fost gasita decedata in casa, in data de 11 aprilie, a confirmat si Ministerul de interne din Stuttgard.

- La inceput, cauzele decesului au fost neclare, dar ulterior a fost testat pozitiv pentru Coronavirus. Ministerul de interne din Stuttgard a confirmat cazul, mai scrie Der Spiegel, preluat de g4media.ro. Potrivit sursei citate, muncitorul sezonier era venit la cules de sparanghel. Se presupune ca a fost…

- Liderul PNL Timis spune ca e intru totul de acord cu (re)migratia romanilor spre Germania pentru a lua parte la cules de recolte agricole. Doar nu o sa le dea statul roman de lucru, ca sunt alte vremuri acum, spune el, care intelege ca persoanele respective nu au niciun venit aici si trebuie sa munceasca…

- Un roman care a lucrat si anul trecut in Germania, si s-a intors de acolo nemultumit de banii primiti, a plecat acum din nou sa munceasca in acea tara, pentru ca la noi a ramas fara serviciu, din cauza coronavirusului. Anul trecut, Ioan a lucrat pentru prima data in Germania, in apropiere de Munster,…

- Pe site-urile de recrutare sunt zeci de anunturi de oferte de munca in agricultura in Germania, la cules de sparanghel. Plata se face la ladita de sparanghel cules si este de 60 de centi, dupa cum a dezvaluit un roman de 43 de ani, dintr-o localitate din judetul Timis, pentru Ziarul Financiar.…