Stiri pe aceeasi tema

- Un roman lucreaza 12-13 ore pe zi ca șofer de TIR in Germania, fara ca orele suplimentare sa-i fie platite. Nu are timp sa manance la pranz, iar salariul lui e mai mic decat al unui german care face același job. Povestea lui Daniel, 48 de ani, e doar una din sutele de istorii similare ale romanilor…

- Presedintele Ford Romania, Josephine Payne, critica infrastructura feroviara din Romania, afirmand ca masinile produse la Craiova ajung cu intarziere la clientii din Europa, transmite Stirileprotv.

- Ford Motor intenționeaza sa reduca producția la fabricile sale europene pe masura ce deficitul global de microcipuri care a afectat industria se agraveaza. Fabrica de la Craiova e mai puțin afectata, alaturi de cea din Koln. Cu toate astea, fabrica din Craiova se va inchide șase zile pe 29 aprilie și…

- Meseria de șofer de TIR nu este una ușoara, iar cei care iși aleg acest job, trebuie sa știe ca dincolo de un loc de munca, este vorba de un stil de viața. Dar cat caștiga un șofer de TIR in Europa și cat este de profitabila aceasta meserie care ii ține pe oameni departe de familiile lor zile sau chiar…

- Ford Motor Co va construi urmatoarea versiune a autoutilitarei Transit pentru piața europeana in Turcia in 2023 și va include variante complet electrice și hibride, impreuna cu versiunea cu motor de ardere. Autoutilitarele vor fi construite de un joint venture al producatorului auto american din Turcia.…

- Ford Romania anunta vineri atingerea pragului de 1,5 milioane de motoare EcoBoost 1 litru fabricate la uzina din Craiova, de la lansarea productiei acestuia in 2012. Potrivit unui comunicat al companiei, motorul EcoBoost 1 litru cu numarul 1.500.000 produs la Craiova va echipa un model Ford…

- Compania americana Ford a anunțat ca, de maine, va opri pentru 8 zile producția la uzina din Craiova. Decizia a fost luata din cauza crizei mondiale de semiconductori, piese vitale in industria de profil.

- Ford Romania va demara la Craiova productia SUV-ului Puma si in versiunea cu transmisie automata pentru motorizarile cu tehnologie hibrida. Pana acum transmisia automata era disponibila doar pentru motorul de 1,0 litri EcoBoost fara componenta electrica. Aceasta va fi disponibila atat pe varianta de…