Câți bani a luat Macaulay Culkin pentru rolul din ”Singur acasă”? In fiecare an, ”Home alone” (”Singur acasa”) strange in fața televizoarele, in special in preajma Craciunului, mulți romani. Am putea spune ca este tradiționalul film al romanilor in acesta perioada, cu 15 ani de recorduri de audiența la principalele posture de televiziune. Au trecut 32 de ani de la apariția primului și celui mai popular film din seria ”Singur acasa” iar micul Macaulay Culkin alias Kevin, pe atunci in varsta de 8 ani, a devenit peste noapte cel mai cunoscut copil de la Hollywood. Și bogat pentru varsta sa caci, pentru primul ”Singur acasa” a caștigat 100.000 de dolari. Succesul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Marin a așteptat cu sufletul la gura perioada sarbatorilor, fiind o adevarata impatimita a Craciunului. Luna decembrie este una speciala, deoarece are petrece atat de sarbatorile de iarna, cat și aniversarea fiicei ei. In acest an, Andreea Marin va ramane acasa de sarbatori.

- Superba Jessica Alba a trecut printr-un mare pericol la inceputurile carierei sale. Vedeta de la Hollywood a trecut printr-o experiența traumatizanta cand a fost rapita in timpul filmarilor pentru show-ul TV „Flipper”, difuzat in SUA intre 1995 și 2000. Se pare ca frumoasa actrița a fost rapita cand…

- Ioana Blaj joaca in serialul „Lia” ce va fi difuzat in curand la Antena 1. Serialul de ficțiune este produs de Ruxandra Ion, chiar soacra actriței. In serialul Lia”, care va fi difuzat pe 12 ianuarie la Antena 1, Ioana Blaj o interpreteaza pe Alice, sotia lui Petru Vornicu, care a ajuns in coma in urma…

- Benny Adegbuyi lasa bataile cu coloși pentru a pregati copii. Cel mai bine cotat luptator din competițiile internaționale de kickboxing are planuri de retragere dupa o lunga cariera in celebrele circuite K1 și Glory. Romanul din top 10 mondial al luptatorilor de profil, nu a abandonat planul de a deveni…

- Theo Rose și-a emoționat fanii la concertul recent. Aceasta nu s-a sfiit sa imbrace cateva piese vestimentare care sa ii lase burtica de gravida la vedere. Cei care o iubesc au vazut imediat schimbarile prin care trece solista. Jurata de la emisiunea ,,Vocea Romaniei” le-a facut o surpriza celor prezenți…

- Ce studii are Mihaela Radulescu, de fapt. Vedeta a inceput trei facultați. Mihaela Radulescu este platita cu sume enorme pentru a participa la emisiunile tv. Se pare insa ca vedeta nu a avut o pasiune prea mare pentru școala. In ciuda sutelor de mii de euro pe care le incaseaza, Mihaela Radulescu nu…

- Compania a pierdut increderea investitorilor, pe masura ce a intensificat cheltuielile si a evoluat catre metavers, a spus fondul speculativ axat pe tehnologie, cu o participatie de 0,1% la Meta, sugerand un plan in trei pasi. Altimeter a spus ca fluxul de capital liber anual poate fi dublat la 40 de…

- Contractele futures pentru titeiul Brent au crescut cu 3,05 dolari, sau 3,5%, la 89,32 dolari pe baril. Contractele futures pentru titeiul U.S. West Texas Intermediate (WTI) au urcat cu 3,65 dolari, sau cu 4,7%, pana la 82,15 dolari pe baril. Analistii au spus ca preturile petrolului, in scadere cu…