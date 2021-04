Câți ani crezi că are mama lui Dan Bălan? Nu vei ghici ce vârstă incredibilă are /FOTO GALERIE Cați ani crezi ca are mama lui Dan Balan? O intrebare al carei raspuns este incredibil. Caci varsta Ludmilei Balan nu are nici o legatura cu infațișarea, farmecul și stralucirea sa. Tanti Ludmila, așa cum este arhicunoscuta copiilor și parinților de peste Prut prin emisiunile sale dedicate celor mici, Ludmila Balan pare sa ramana tanara dintotdeauna. In urma cu nici o luna a implinit 63. Varsta la care, dupa cum se vede, pare ca a deține secretul tinereții. Cați ani crezi ca are mama lui Dan Balan? Mama superstarului Dan Balan (42 ani) ce a cucerit globul cantand in limba romana cu O-Zone, silueta… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

