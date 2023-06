Câţi angajaţi are Dorinel Umbrărescu pe şantierele autostrăzilor din România Tehnostrade, una dintre cele trei mari companii de constructii detinute de omul de afaceri Dorinel Umbrarescu, a raportat la Ministerul de Finante un numar mediu de 3.423 de angajati pentru 2022, ceea ce inseamna o crestere de peste 50% fata de 2021, cand numarul muncitorilor a fost de 2.259. De asemenea, cifra de afaceri a Tehnostrade, parte a grupului de companii detinute de Umbrarescu, a crescut de la 1,22 miliarde de lei in 2021 pana la 1,7 miliarde de lei anul trecut. Profitul net a urcat de la 143 milioane de lei pana la 148 milioane de lei, conform 60m.ro . Astfel se explica resursele de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

